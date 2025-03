Oasport.it - Mathieu van der Poel vince la Milano-Sanremo: “Edizione da ricordare, li ho sorpresi. Pogacar ha fatto il suo gioco”

van derha vinto la2025 e si è così imposto per la seconda volta nella Classicissima di Primavera, trionfando in via Roma a due anni dalla prima stoccata nella Monumento che apre la stagione. L’olandese ha saputo rispondere ai tanti attacchi di Tadejsulla Cipressa e poi ha contenuto i tentativi dello sloveno anche sul Poggio, ha poi saputo contenere il rientrante Filippo Ganna e allo sprint ha dettato legge davanti al piemontese e al grande favorito della vigilia.L’alfiere della Alpecin-Deceuninck arricchisce ulteriormente il proprio palmares in cui campeggiano anche tre Giri delle Fiandre e due Parigi-Roubaix (nel 2024 firmò la doppietta al Nord) e ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono molto contento di aver vinto, è un’da