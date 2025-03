Ilfoglio.it - Marx nell’antropocene

Uno spettro si aggira per Venezia. Uno spettro verde e rosso. Sul Canal Grande si sono riuniti gli studiosi di ecoismo per il grande convegno internazionale “” – “mai vista una cosa di queste dimensioni”, commenta uno degli ospiti, arrivato da Los Angeles. Tutti accalcati nel palazzo nobiliare che fu dei Tron, ora dell’università Iuav, un po’ la sorellastra postmoderna di Ca’ Foscari. Necessario uno schermo al piano di sotto, per non far sedere troppa gente a terra sulla fredda pietra d’Istria sotto gli affreschi di Louis Dorigny. Filosofe femministe dell’East coast, sociologhe cilene, sustainability coordinator di Oxford, bestselleristi dell’Oregon, grecisti svizzeri e greci post-kantiani, ingegneri svizzeri, ex deputati di Rifondazione, urban planner californiane, economisti spagnoli ed hegeliani norvegesi.