Abruzzo24ore.tv - Marsilio sfida la maggioranza: o sostegno alla manovra fiscale o fuori dal governo!

Pescara - Il presidente dell'Abruzzo, Marco, annuncia un aumento dell'IRPEF regionale, con l'obiettivo di risanare i conti sanitari, e avverte gli alleati: chi non sostiene lasarà escluso d. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco, ha annunciato unache prevede l'aumento dell'IRPEF regionale, suscitando tensioni all'interno della. In un'intervista a Rete8,ha dichiarato che la delibera sarà presentata in giunta martedì prossimo e ha avvertito che chi non la sosterrà sarà escluso dcoalizione di. La decisione di aumentare l'IRPEF è motivata dnecessità di coprire il disavanzo nel settore sanitario regionale. Tuttavia,ha sottolineato che non esiste un vero e proprio deficit nella sanità abruzzese, attribuendo le difficoltà finanziarie a fattori come l'aumento dei costi energetici e dell'inflazione.