Internews24.com - Marotta rivela: «Ho portato all’Inter la cultura della vittoria imparata alla Juve. Scudetto? Ho una speranza»

di RedazioneIl presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un evento tenutosi a Villa JuckerOspite d’onoreserata dedicata al calcio per l’associazione Famiglia Legnanese, Beppeha preso parole per ripercorrere alcune tappe fondamentalisua carriera da dirigente primae poi.SULL’INVITO – «Ho accettato di cuore questo invito, perché venire a Legnano vuol dire venire nel territorio dove sono nato e cresciuto. Il mio è un lavoro bellissimo, mi piace stare tra la gente».LA MIA CARRIERA DA DIRIGENTE – «Gli obiettivi si raggiungono solo se tutti remano dstessa parte. Pulivo le scarpe e gonfiavo i palloni, l’umiltà è sempre stata una caratteristica che mi contraddistingue. In ogni squadra in cui sono stato ho cercato sempre di far tesoro di tutti gli insegnamenti.