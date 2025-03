Quotidiano.net - Maros Sefcovic in Cina: focus su dazi auto elettriche e tensioni USA

Il commissario Ue per il Commercio,, la prossima settimana sarà inper affrontare i dossier deisullecinesi e lecommerciali con gli Stati Uniti. La visita di tre giorni è attesa tra il 27 e il 29 marzo, seppur l'agenda finale sia da confermare. Lo slovacco incontrerà il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao, protagonista del duello tra Bruxelles e Pechino sulle e-car. La disputa è aperta al Wto: da mesi le parti negoziano per trovare un'intesa volta a far cadere le sovrattasse Ue. Sotto i riflettori anche il nodo della sovraccapacità cinese destinata a crescere con idi Trump.