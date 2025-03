Metropolitanmagazine.it - Marisa Di Martino: chi è l’ex moglie di Amadeus e perché si sono lasciati “per colpa di Giovanna”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Diè la primadie il conduttore si conobbero da giovanissimi, si sposarono nel 1993, e testimone di nozze di Ama fu uno dei suoi più grandi amici, Fiorello. Dal loro amore, nel 1997 è nata la primogenita deluomo Rai, Alice Sebastiani mentre, dopo 14 anni di matrimonio, la relazione tra i due è finita. Le indiscrezioni parlano di una pesante crisi di coppia già agli inizi degli Anni 2000, per poi divorziare definitivamente nel 2007. I gossip più maligni, poi, parlano addirittura di una rottura a causa di un tradimento, voci alimentate dalle date così vicine tra la fine con Die la nuova relazione diconCivitillo. In realtà, il conduttore non ha mai parlato di questo aspetto della sua vita, ne ha mai dato spiegazioni al riguardo.