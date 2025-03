Laspunta.it - Marino, doppio appuntamento al Teatro Colonna

Sabato 22 marzo alle ore 21,00 presso il“Vittoria” diandrà in scena il “Roberto Ranelli Show”.Lo spettacolo ripercorre in chiave comica, tutto ciò che fa parte dei nostri quotidiani atteggiamenti. Uno spaccato della vita giornaliera visto da un altro punto di vista, ove il comico riesce a cogliere la parte grottesca delle cose. Un concentrato di battute supportate da immagini riprodotte su un grande schermo che ne esaltano l’efficacia. Musica e poesia accompagnano lo svolgimento dello show. Spettacolo divertente, riflessivo e poetico.Domenica 23 marzo 2025 alle ore 18,00 la Compagnia Seven cults srls presenta la commedia “Anna Karenina: le donne e la passione” di Alberto Bassetti.Sul palco gli attori Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Biagio Iacovelli e Alioscia Viccaro.