Dilei.it - Maria Teresa Ruta è stata truffata: “Hanno approfittato della mia buona fede”

Leggi su Dilei.it

Questa volta, a tenere banco sulle pagine del gossip, è una storia tutt’altro che piacevole. E stavolta a regalare il colpo di scena è. L’ex gieffina, che aveva appena concluso la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, è inciampata in una clamorosa fregatura telematica. A svelare il fattaccio èproprio lei, in un’intervista al quotidiano Il Mattino, condita da dettagli e retroscena decisamente inquietanti.Comeè caduta nella trappolaDietro l’acquisto di una semplice assicurazione per il figlio si nasconde infatti un bello scherzetto. Tutto inizia quandoe il marito Roberto Zappulla decidono di assicurare la nuova macchina del figlio tramite una piattaforma digitale di un’importante compagnia. Fin qui tutto normale. “Stavo procedendo ad assicurarla attraverso la piattaforma online di una nota compagnia presso la quale io e mio marito abbiamo già stipulato diversi contratti.