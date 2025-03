Isaechia.it - Mare Fuori, la reazione di Matteo Paolillo quando ha scoperto chi ha ucciso Edoardo

Ormai da qualche giorno sono disponibili in streaming sulla piattaforma di RaiPlay i primi sei episodi della quinta stagione di, che ha subito notevoli cambiamenti rispetto alle stagioni precedenti, con molti dei personaggi storici che hanno lasciato la serie per far posto a diverse new entry.Uno degli addii più sofferti di questa stagione è quello diConte, aliasnel corso dell’ultima puntata della precedente stagione. Nel secondo episodio della quinta stagione si scopre che ad uccidereè stato Milos, che dopo aver rubato i soldi dei Ricci dalla tomba di famiglia ha colpito Conte con una pala e lo ha lasciato morire all’interno della cripta.La scelta di Milos è stata dettata dall’amore: il ragazzo, infatti, sperava con questo gesto di conquistare l’affetto di Cucciolo, l’unica persona a cui teneva.