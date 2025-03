Uominiedonnenews.it - Mare Fuori 5, Terza Puntata: Tommaso Sfida Rosa Ricci!

5,: il nuovo arrivatosi schiera controfin da subito e tra i due si accende lo scontro. Milos e Cucciolo si riavvicinano!5 prosegue e, nel corso del terzo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà il nuovo arrivato. Il detenuto arrivato da poco finirà per mettersi a tu per tu cone tra i due si accenderà uno scontro inaspettato. Gli altri detenuti intanto impareranno a conoscere meglio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.5: dove eravamo rimasti?Attraverso dei flashback, si apprende una volta per tutte che cosa è successo davvero ad Edoardo. Non è stataa togliergli la vita come si inizialmente si pensava, bensì il suo caro amico Milos. Adesso quest’ultimo deve fare i conti con la sua coscienza.