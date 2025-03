Liberoquotidiano.it - Marco Bianchi, indagato ancora il killer di Willy: lo scandalo, cosa nascondeva in carcere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Almeno 14 detenuti neldi Pescara hanno usato telefoni cellulari per comunicare con l'esterno. E tra questi anche, rinchiuso dal 2023 nel penitenziario del capoluogo adriatico e una settimana fa condannato all'ergastolo per l'omicidio del 21enneMonteiro Duarte, ucciso nel corso di un pestaggio in strada nel settembre 2020 a Colleferro (Roma). È quanto emerge da un'inchiesta condotta dal pubblico ministero di Pescara Andrea Papalia che ha firmato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari: il reato contestato ai 14 è "accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione". L'indagine suarriva a una settimana di distanza dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha condannato lui all'ergastolo e il fratello a 28 anni diper l'omicidio di Colleferro.