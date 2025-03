Juventusnews24.com - Marchisio in gol nell’Infinity League: rete dell’ex centrocampista bianconero nel match tra Juventus e Borussia Dortmund. Il VIDEO scatena i tifosi

di RedazioneNews24in gol: ladellanelorganizzato da DAZN –DAZN Infinitya Monaco con protagonista anche lae tanti grandi ex. Nelperso 8-7 contro il, è andato inanche Claudio. Questo il gol, con anche Giorgio Chiellini spettatore dela bordocampo:pic.twitter.com/PJzDchg5Lf— mike? (@magicmikejfc) March 22, 2025Ilbianconeri sui social: sono scesi in campo per laanche Trezeguet, Barzagli, Matri.Leggi sunews24.com