Thesocialpost.it - Marcell Jacobs, un incidente rovina il debutto a Miami

Atteso il grande ritorno sui 200 metri dopo sei anni,ha dovuto annullare ildella stagione all’aperto. Sul suo account Instagram, l’atleta olimpico ha reso noto il forfait all’Hurricane Invitational 2025, evento che si sarebbe tenuto a, per via di un imprevisto fisico riscontrato durante l’ultimo allenamento pre-gara.#Atletica Ildisui 200 metri asalta: “Un lieve infortunio. Nulla di serio, ma rinuncio alla gara”https://t.co/WkCTvdjVFC— Sportface (@sportface2016) March 22, 2025 Sui social,ha pubblicato un video che mostra il momento del fermo, senza mancare di rassicurare i suoi fan: “Ciao ragazzi, che dirvi? Ero pronto e carico per correre a: 4×100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville e poi i 200.