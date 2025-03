Oasport.it - Marcell Jacobs si è infortunato! Cos’è successo all’azzurro, rinviato il ritorno in gara: “Dritto agli accertamenti”

Leggi su Oasport.it

si è, anche se per fortuna non sembra essere nulla di grave. Il velocista lombardo ha postato su Instagram il video di una partenza in curva durante un allenamento: dopo l’accelerazione in uscita dal blocco di partenza, l’azzurro ha iniziato a zoppicare per un fastidio alla gamba sinistra. Un problema fisico su cui sarà necessario effettuare tutti glidel caso, ma di sicuro il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore non potrà gareggiare questa sera a Miami.Il debutto stagionale all’aperto, annunciato a sorpresa pochi giorni fa, è per forza di cose, come ha comunicato il nostro portacolori con un messaggio diffuso attraverso i social insieme alle immagini dell’infortunio: “Ero pronto e carico per correre a Miami: 4×100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville e poi i 200.