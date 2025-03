Ilgiorno.it - Manuel Magnolia, trovato morto nei boschi di Borno: proiettato fuori dall’auto dopo lo schianto

Leggi su Ilgiorno.it

, 22 marzo 2025 – È stato identificato in, 35 anni, l'uomodeceduto all'esterno della sua Panda 4×4 vecchio modello rinvenuta ieri neidella frazione Paline di, una zona nota tristemente alle cronache perché li, alcuni anni fa, furono trovati i resti di Carol Maltesi, la giovane mamma uccisa, fatta a pezzi e bruciata da un conoscente, Davide Fontana., nato e cresciuto a Nuoro, in Sardegna, si era trasferito tempo fa a Darfo Boario Terme, dove risiedeva. Probabilmente lui e la sua auto si trovavano da una decina di giorni nel bosco, a circa 50 metri dalla strada. L'ultima volta che le telecamere di sorveglianza installate sulla strada che porta in Val di Scalve dalla Val Camonica hanno inquadrato la vettura è stata l' 11 marzo. Ieri un passante si è reso conto che alcuni alberi erano stati abbattuti – molto probabilmente dalla vettura, nel corso del suo volo – e che a margine della strada c'erano alcuni rottami.