Iodonna.it - Mantenere una corretta idratazione è una regola di salute che vale per tutti ma che per le donne può assumere un ruolo ancora più importante, specie in alcuni periodi della vita. Dall’età fertile alla menopausa, ecco quanta acqua bisognerebbe bere e perché

Il 22 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell’, World Water Day, istituita nel 1993 dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull’importanza dell’dolce e sulla necessità di proteggere a livello globale e attraverso scelte sostenibili, questa preziosa risorsa.delle: 10 novità importanti da conoscere nel 2025 X Una giornata che offre però anche l’occasione per ricordare quanto l’sia un elemento fondamentale per ladi ciascuno di noi.