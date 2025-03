Manola Mascia e Paolo Durzu morti nel mare di Cagliari il fratello di lei | Non sorrideva ed era dimagrita esisteva solo lui

Leggi su Open.online

, 28 anni, e, 33, vivevano da fidanzati quasi in simbiosi. E secondo chi li conosceva il loro si era trasformato in un amore tossico. Ieri dal promontorio di Cala Fighera è riemerso il corpo di. Nei giorni scorsi era tornato a galla quello di. Come se i due avessero deciso di farla finita insieme. Ma questa ricostruzione, scrive Il Messaggero, è contestata dai familiari di lei. Fra i due potrebbe esserci stato un litigio, qualche spintone. Poi la roccia che cede sotto i piedi e uno dei due finisce nel vuoto e l’altro (o l’altra) si lancia anche lui (o lei).I corpiI corpi sono stati recuperati a tre giorni di distanza. Erano incastrati tra gli scogli e sommersi dalle onde. Non ci sono testimoni di quello che è accaduto in cima allo spuntone a 100 metri dal livello del