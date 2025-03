Lapresse.it - Manifesto di Ventotene, Prodi perde la pazienza con una giornalista: “Ma che cavolo mi chiede? Il senso della storia ce l’ha lei o no?”

Una domanda su uno dei passaggi deldicitato da Giorgia Meloni alla Camera – quello sulla proprietà privata che “deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio” – ha fattore la calma a Romano. “Che cosa ne penso e se condivido questa frase?”, è stato il quesito posto da unaa marginerassegna ‘Libri Come’ all’Auditorium ParcoMusica che ha spazientito l’ex premier, provocandone la reazione: “Ma chemi? Io mai detto una roba del genere in vita mia?”. “È un passaggio neldi”, ha quindi replicato la, a cui il fondatore dell’Ulivo si è poi rivolto in maniera sarcastica: “Lo so benissimo signora, creda non sono mica un bambino sa? Ma era nel 1941, gente messa in prigione dai fascisti.