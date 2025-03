Juventusnews24.com - Mancini Juventus, il Corriere dello Sport rilancia: è lui il favorito per il post Thiago Motta! Cosa manca per la chiusura

di RedazioneNews24, il: è lui ilper ilper lacon l’ex commissario tecnicoÈ Robertoil nome in pole position per la panchina dellanel caso in cui la società optasse per l’esonero a stagione in corso di.A confermarlo è l’edizione odierna del, che svela come l’intenzione del club bianconero sia di affidare proprio all’ex commissario tecnico della Nazionale italiana la guida della propria panchina. Are è proprio solo la scelta della società, conche direbbe sì a un contratto fino a fine stagione con opzione.Leggi sunews24.com