Internews24.com - Mancini Juve, si allontana l’ex Inter: ecco il clamoroso motivo e chi prende il posto di Motta

di Redazionee ct della Naizonale sidallaildietro la decisione e chiildiUn ex(potrebbe) partire, ma un altro ex nerazzurro non dovrebbe arrivare. Di cosa parliamo? Semplice, della situazione in casa. Ma andiamo con ordine, come riferito questo pomeriggio da Sky Sport, sarebbe sempre più caldo il nome di Igor Tudor in caso di esonero di Thiago. Il tecnico infatti, avrebbe – il condizionale è comunque d’obbligo – già dato la disponibilità per un contratto fino a fine stagione.Stando sempre al parere dell’emittente, invece, c’è la possibilità che Roberto(altro nomer accostato alla Vecchia Signora nelle ultime ore) voglia almeno l’opzione di rinnovo o il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League nella prossima stagione da parte dei bianconeri.