Juventusnews24.com - Mancini Juve (Gazzetta), ci siamo! L’ex ct ha detto sì all’ultima proposta dei bianconeri: i dettagli e quando può subentrare

di RedazionentusNews24), cict hasìdei: ipuòal posto di Thiago MottaPossibile svolta nel futuro della panchina della: secondo quanto riportato questa mattina dalladello Sport laavrebbe incassato la disponibilità di Roberto.Percommissario tecnico della Nazionale italiana è pronto un contratto di quattro mesi con rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il cambio in panchina, e quindi l’esonero di Thiago Motta, potrebbe essere posticipato a dopo il Genoa per motivi di bilancio.Leggi suntusnews24.com