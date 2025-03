Juventusnews24.com - Mancini Juve, c’è il sorpasso di Tudor per la panchina: le richieste dell’ex CT dell’Italia lo allontanano dai bianconeri. Tutti gli aggiornamenti

di RedazionentusNews24di: leCT della Nazionale frenano il club bianconero. Cosa filtraCome riferito da Sky Sport, è sempre più caldo il nome di Igorin caso di esonero di Thiago Motta. L’ex, infatti, avrebbe già dato la disponibilità per un contratto fino a fine stagione.Stando all’emittente, invece, c’è la possibilità che Robertovoglia almeno l’opzione di rinnovo o il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League nella prossima stagione da parte dei.Leggi suntusnews24.com