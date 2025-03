Agi.it - Maltempo in Toscana ed Emilia Romagna, cominciano le evacuazioni

Leggi su Agi.it

AGI - Attivato il 'Centro operativo comunale' (Coc) nella sede della protezione civile del Comune di Firenze. Lo ha deciso la sindaca Sara Funaro, con un'apposita ordinanza, dopo l'emissione, dalle 7 alle 24 di oggi di una allerta arancione per la pioggia e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (in particolare Ema, Mugnone e Terzolle). Dalla sala operativa il Coc si occuperà del monitoraggio costante della situazione meteo: nella sola giornata del 14 marzo, a Firenze, sono caduti 105 millimetri di pioggia, tanti terreni sono ancora pieni di acqua e, nonostante il sole di questi giorni, si stanno asciugando molto lentamente (soprattutto per le temperature basse di notte). Nel 'reticolo minore', peraltro, c'è anche il rischio di formazione di deflussi.