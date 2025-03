Maltempo bomba d’acqua sulla città | centinaia le chiamate ai soccorritori

Leggi su Caffeinamagazine.it

Da questa mattina, sabato 22 marzo, Roma è stata investita da un forte temporale che sta interessando anche altre zone del Lazio. Ilcontinuerà a colpire la capitale per gran parte della giornata, portando pioggia abbondante e venti molto intensi. Si prevedono circa 5mm di pioggia e una notevole diminuzione delle temperature, con la massima che raggiungerà i 18°C e la minima che scenderà fino a 11°C.I vigili del fuoco, la protezione civile e le forze dell’ordine sono stati tempestati dadigià dalla prima mattinata, molte delle quali segnalano alberi e rami caduti e strade allagate in diverse zone della. La protezione civile ha confermato l’attivazione di tutte le strutture locali per gestire le emergenze legate ala RomaAl mattino, i cieli si presentano molto nuvolosi con piogge leggere, ma nel corso della giornata si prevede un progressivo miglioramento del tempo, con un parziale diradamento delle nubi e una diminuzione dei fenomeni.