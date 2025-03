Maltempo allerta meteo e incubo alluvioni Scuole e aziende chiuse | ecco dove

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il primo weekend di primavera sarà segnato dalcon piogge intense, venti forti e allertein diverse regioni italiane. La Protezione Civile ha diramato allerte in varie zone del Paese, spingendo le amministrazioni locali ad adottare provvedimenti, anche in considerazione dei problemi causati dalnei giorni scorsi.PrevisioniLe prime piogge hanno colpito Liguria e Piemonte già da venerdì sera, ma secondo le previsioni il peggioramento maggiore è atteso tra oggi e domenica. Sono previsti nubifragi su Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, con lo scirocco che renderà i mari agitati. Domenica ancora piogge diffuse, in particolare al Centro-Nord, con neve sulle Alpi oltre i 1500/1600 metri.Leggi anche: “Di chi è quel dna”. Chiara Poggi, il colpo di scena su Stasi e Sempio e il commento di Roberta Bruzzone