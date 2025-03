Tg24.sky.it - Maltempo, allerta arancione in Toscana. Scuole chiuse e 90 evacuazioni preventive

Torna la paura per ilsulla: per la giornata di oggi, sull'intero territorio regionale, è stata emessa un'meteo per forti temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore. Due le fasce di rischio:nelle zone nord (lungo il corso dell'Arno, del Bisenzio, dell'Ombrone pistoiese, del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna, Mugello e Val di Sieve) e giallo nel resto della regione. Nelle aree attigue ai fiumi Bisenzio e Ombrone pistoiese, l'gialla riguarderà anche il reticolo idraulico principale.numeroseper il timore di frane e alluvioni. Nel frattempo, sono ripartiti i traghetti da Piombino per l'isola d'Elba dopo lo stop temporaneo di questa mattina fino alle ore 10.