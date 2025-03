Lapresse.it - Mafia Nigeriana, tratta di donne tra Roma e il Nord Italia: riti voodoo e stupri

Dal cuore dell’Africa fino ai marciapiedi del Casilino ae nell’hinterland della città di Brescia. Venivano rapite nei villaggi della Nigeria, del Niger e del Benin in sud Africa, per farle prostituire ae nella città del. Per riavere le figlie indietro le loro famiglie, spesso poverissime, avrebbero dovuto pagare 30mila euro. Prima di partire per l’Europa, veniva praticato loro un ritoda uno stregone chiamato ‘Native Doctor’ che praticava il rito tagliando alle giovani vittime le unghie, i capelli, i peli pubici e la biancheria intima. Durante il viaggio che prevedeva anche il passaggio in Libia, un autista del posto le violentava puntandole una pistola contro.Una volta in, la ‘madame’ o la ‘maitresse’ consegnava loro abiti e parrucche e le portava in strada per farle prostituire.