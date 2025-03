Liberoquotidiano.it - Mafia nigeriana, chi finisce in arresto: ecco come funziona il business dei migranti

Associazione mafiosa finalizzata alla tratta di esseri umani, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona, estorsione e procurato aborto. Sono i reati - alcuni aggravati dal cosiddetto metodo mafioso e dalla transnazionalità - contestati a vario titolo a sei cittadini nigeriani arrestati venerdì in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Roma. L'operazione è stata compiuta da personale del Servizio Centrale Operativo e della Sisco di Roma e di Brescia e del Servizio per la Cooperazione di Polizia e il Reparto Prevenzione Crimine e si è svolta contemporaneamente a Roma, Brescia e in Islanda, dove alcuni degli arrestati si erano trasferiti da qualche tempo. Attraverso le indagini sono state ricostruite le attività illecite delladenominata 'Maphite', presente in Italia e in diversi stati europei.