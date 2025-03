Ma davvero sei tu? The Voice Senior Luigi sale sul palco e rivela la sua identità

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella quinta puntata di The, andata in onda venerdì 21 marzo 2025 su Rai Uno, condotta da Antonella Clerici, un’emozionantezione ha colpito il pubblico.Sbriccoli, aspirante concorrente, ha svelato di essere il figlio di uno dei più grandi cantanti italiani. In un momento di grande commozione,ha raccontato il suo rapporto con il padre, descrivendolo come una figura “estremamente comprensiva”: “Ci ha regalato sempre il Mondo, non solo la canzone. Eravamo molto diversi dal punto di vista della personalità, ma io ho imparato tante cose con lui, è stato un bellissimo pezzo di vita vissuto insieme. Mi manca moltissimo. Probabilmente avrebbe detto a mia madre di ‘lasciarmi fare’ se avesse saputo della mia partecipazione a The”.Poco dopo, la conduttrice Antonella Clerici gli ha chiesto come fossesuo padre, eha risposto con affetto: “È stato un gran papà, ci ha schermato, non ci ha mai fatto sentire sopra le righe”.