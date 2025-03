Ilveggente.it - Lutto terribile per la Ferrari: si è spento poco fa

per la, sono giorni particolari per la scuderia di Maranello impegnata nel secondo GP della stagione in Cina. Tra incognite e speranze, la stagione dellaè iniziata all’insegna di grandi novità. È daatterrato sul “pianeta rosso” il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che a 40 anni suonati ha deciso di accettare l’intrigante ed allettante proposta della storica scuderia di Maranello per mettersi alle spalle le ultime stagioni non proprio esaltanti con la Mercedes.per la: si èfa (Ansa) – Ilveggente.itCi sono ovviamente grandi aspettative sul pilota britannico, un fuoriclasse assoluto della pista. Toccherà a lui e a Charles Leclerc tentare di interrompere un digiuno che dura da tanti, troppi anni. È addirittura dal 2007 che il Cavallino non trionfa nel Mondiale Piloti.