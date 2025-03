Zonawrestling.net - Lutto nel mondo delle indies, Artist Artest muore dopo un malore sul ring

Una bruttissima notizia ha scosso ildel wrestling quest’oggi. È morto il wrestler indipendente, che durante un evento della Xtreme Valley Wrestling è collassato sul. Inutili i soccorsi immediati dei medici, che una volta trasportato in ospedale il wrestler non hanno potuto fare altro che notificarne il decesso. La XVW ha pubblicato sui suoi profili social un breve comunicato: “È con grande tristezza che abbiamo il dovere di informare i fan della XVW cheessere collassato suled essere stato trasportato in ospedale.è morto. Ci teniamo a estendere le nostre condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai suoi fan. Il nostro personale ha fatto di tutto per tenerlo in vita fino all’arrivo dei medici. Metteremo in pausa tutte le nostre attività in memoria della vita di