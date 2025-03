Lortica.it - Lutero in Piazza Sant’Agostino, in cammino verso Roma

Era il 15 giugno 1510. Dopo essersi rifocillato con una lauta colazione preparatagli dal monaco Semenza, figlio di un calzolaio di Monte sopra Rondine – a base di latte di capra, estratto di lupini tostati e pane abbrustolito –riprese il suo viaggio.Aveva trascorso la notte presso un piccolo monastero che dominava l’attuale via Margaritone e, come d’abitudine tra i monaci, si era rasato al mattino: la barba, dicevano, nasconde i peccati e le vergogne dell’essere umano.Giunto adurante il settimo anno del pontificato di Giulio II,– figlio di contadini, il cui padre, per mantenere la famiglia e finanziare i suoi studi, si era adattato anche a fare il minatore – si trovò di fronte a una realtà ecclesiastica corrotta, priva di amore per il prossimo e dominata dal denaro e dal potere.