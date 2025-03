Bergamonews.it - Lunedì 24 marzo torna il Gelato Day: il gusto speciale Hallelujah è dedicato al Giubileo

Bergamo.24l’appuntamento con la Giornata europea delartigianale, giunta alla 13a edizione. L’iniziativa, che è stata istituita dal Parlamento europeo nel 2012, vede la partecipazione di Confcommercio e dei Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo impegnati a promuovere e valorizzare il patrimonio di qualità e varietà di gusti espresso dalle gelaterie bergamasche.I partecipanti alDay 2025 si cimenteranno nella creazione di un. La ricetta ufficiale in omaggio al, prevede unalgianduia, con nocciole tostate, variegato al cioccolato. Ilsarà disponibile nelle gelaterie aderenti, riconoscibili dalla locandina della Giornata Europea delartigianale, in occasione delDay.“La Giornata Europea, istituita nel 2012, è l’unica Giornata che il Parlamento Europeo ha finoraad un alimento, perché ilartigianale rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, valorizzando i prodotti agro-alimentari di ogni singolo stato membro – commenta Giorgia Mologni presidente dei Gelatieri Bergamaschi – La giornata è patrimonio di tutti i gelatieri e dell’intera filiera e sono proprio loro ad avere l’onore e l’onere di valorizzarla nel futuro”.