L'ultimo pasticcio di Milano Cortina: "La cabinovia su un'area a rischio frane"

Un altro appalto, un’altra maledizione sullaolimpica. Dopo la controversa e discussa pista da bob, per la quale si è in attesa dell’inizio della pre omologazione prevista dal 24 marzo, si profila un nuovoinfrastrutturale. Come già raccontato da ilfattoquotidiano.it, la costruzione delladi Socrepes e del collegamento intermodale tra il Faloria e il comprensorio delle Tofane (valore 127 milioni) rivela un nuovo scandalo. È dovuto alla fretta, alla mancanza di progettualità e al bisogno di soddisfare gli appetiti di Fondazione2026, che vuole vendere il maggior numero possibile di biglietti per le gare di sci alpino femminile in programma nel febbraio 2026. Si rischia così di costruire la(25 milioni di euro) senza parcheggio, costringendola alla chiusura dopo le Olimpiadi, mentre si aggiunge un allarme globale legato allelocalizzate sul versante di Socrepes.