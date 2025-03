Lettera43.it - Lucio Corsi con l’ultimo album dimostra di essere un artista destinato a rimanere

Esce il quartodi, dal titolo Volevoun duro. In questa prima frase sono contenute due informazioni. Partendo dalla fine, la prima notizia è che esce l’che contiene la canzone presentata dal cantautore maremmano al Festival di Sanremo 2025, canzone che lo ha proiettato alla fama nazionale e non solo. La seconda è invece che questo lavoro, che contiene la canzone tuttora ben piazzata nella nostra classifica dei singoli, in attesa di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest di maggio, è il quarto lavoro di studio. Quarto in oltre 10 anni di carriera, andrebbe aggiunto, per onor di cronaca. Questo dettaglio, assolutamente rilevante, ci dice che, oggi famosissimo e amatissimo, è arrivato al successo dopo una lunga e onorata gavetta, fatta non solo di centinaia di concerti (durante la conferenza che ha tenuto ai Bagni Misteriosi di Milano ha raccontato di una serata in provincia di Napoli, anni fa, dove si esibì di fronte a un solo spettatore), ma anche di canzoni scritte, suonate e incise, di ore e ore passate in sala prove.