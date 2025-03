Internews24.com - Lucio a Dazn: «Seguo l’Inter ma non tutto il calcio italiano. Tifo sempre affinché vinca, adesso ha una partita difficile»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex difensore delha parlato delin occasione della Infinity League che si sta tenendo in Germania: le sue dichiarazioni, ex difensore di Inter e Bayern Monaco e icona del club tedesco, sta partecipando all’emozionante evento dell’Infinity League organizzato da, che si svolge in Germania. Durante questa competizione innovativa, ha avuto l’opportunità di scendere in campo al fianco delle leggende del Bayern Monaco, affrontando le leggende del, tra cui nomi illustri come Javier Zanetti ed Esteban CambiassoLA MENTALITÀ DEL CAMPIONE – «Sì, qua è anche un divertimento. Però lo spirito di vincere c’è. Anche parlando con gli altri colleghi dicevamo che è questa l’essenza».SE STO SEGUENDOE LA SERIE A? – «Sì, un poco.sì, nonil