Sport.quotidiano.net - Lucchese, pari in trasferta con la Legnago Salus. Di Ampollini il gol che porta un punto

, 22 marzo 2025 – Laimpatta sulsotto gli occhi di Emanuele Canzonieri, l’imprenditore del triveneto che ha manifestato l’interesse per la proprietà. Ai rossoneri non basta il gol di Magnaghi, si fanno recuperare da, ma non riescono a sfruttare le occasioni avute per chiudere il match, prima del pareggio. Gli uomini di Gorgone, partono bene con Catanese, che al 1’ prolunga di testa per Visconti, che di destro calcio alto sopra la traversa. Ancora una buona occasione per lache all’8, con Selvini crossa al centro per Magnaghi, ma il rasoterra del numero nove va a lato. Nitida occasione da gol al 10’ con Selvini che raccoglie palla al limite dell’area di rigore, si gira e di destro, calcia a botta sicura, ma la palla termina fuori di pochissimo.