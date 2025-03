Lanazione.it - Lucca Collezionando al via, il programma di iniziative

, 22 marzo 2025 – Il Polo Fiere diha accolto migliaia di persone arrivate per l'edizione 2025 di: nella prima giornata, fin dall'inaugurazione i 7000 mq della struttura (totalmente al coperto) si sono animati con il pubblico di appassionati e appassionate di fumetto e di collezionismo, dai volumi rari alle card Pokémon, Magic: The Gathering, Beyblade fino ai giochi. I curiosi si sono riversati tra i corridoi, passeggiando tra i 170 stand, le mostre, e partecipando numerosi agli appuntamenti culturali della Sala Castelli o agli eventi in Area Lounge, alle dimostrazioni e ai tornei del Sali e Gioca. L’inaugurazione A tagliare il nastro della manifestazione il sindaco diMario Pardini, l’amministratore unico diCrea Nicola Lucchesi, il direttore diComics & Games Emanuele Vietina, alla presenza tra gli altri degli onorevoli Chiara La Porta, Giovanni Donzelli e Andrea Barabotti, del presidente del consiglio Enrico Torrini, del consigliere provinciale Patrizio Andreuccetti, il vice presidente della FCRRaffaele Domenici.