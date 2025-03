Anteprima24.it - Lotta ai parcheggi abusivi a Napoli, segnalati 76 titolari garage

Tempo di lettura: 2 minutiPer guadagnare di più aumentavano i posteggi utilizzando spazi esterni ai, senza alcuna autorizzazione: dal primo febbraio ad oggi sono 76, a, idi autorimesse irregolari del centro storico e dei quartieri Porto, Mercato, San Lorenzo, Chiaia e Santa Lucia,dai finanzieri del primo Gruppo e del Gruppo Pronto Impiego alle autorità competenti. Nel capoluogo partenopeo il fenomeno dei “” è fortemente in crescita per il forte richiamo turistico della città e al numero di autoveicoli in circolazione non corrisponde un’adeguata offerta di spazi pubblici per la sosta e ilo. Secondo quanto emerso dai riscontri della Guardia di Finanza alcune autorimesse si impossessavano di strade, marciapiedi e di stalli riservati su cuiavano le auto dei clienti disponendoli anche in doppia fila.