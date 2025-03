Oasport.it - Lorenzo Simonelli vince la batteria ai Mondiali Indoor: promosso in scioltezza sui 60 ostacoli

si è qualificato con grande disinvoltura alle semifinali dei 60ai2025 di atletica, in corso di svolgimento al Cube di Nanchino (Cina). L’azzurro si è imposto nella propriacon il tempo di 7.61: dopo un’uscita dai blocchi di partenza risultata un po’ macchinosa (0.151 il crono di reazione, ma poi ha un po’ faticato a mettersi in moto), il laziale si è prodigato in una bella accelerazione e ha superato con profitto le prime quattro barriere, rialzandosi nel finale.Il 22enne ha prevalso per un millesimo nei confronti del giamaicano Jerome Campbell (per l’esattezza 7.609 contro 7.610), guadagnandosi un agevole passaggio del turno. L’allievo di Giorgio Frinolli è parso in chiaro miglioramento rispetto a quanto fatto un paio di settimane fa agli Europei, quando era al ritorno in gara dopo l’infortunio che lo aveva debilitato durante l’inverno (ad Apeldoorn si fermò in semifinale correndo in 7.