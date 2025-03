Oasport.it - Lorenzo Simonelli accarezza la medaglia ai Mondiali Indoor: il Campione d’Europa dei 110 hs sta tornando!

hato il sogno di salire sul podio ai2025 di atletica, rendendosi protagonista di una splendida giornata sui 60 ostacoli al Cube di Nanchino (Cina). L’azzurro ha concluso al quarto posto con il tempo di 7.60, a cinque centesimi dalladi bronzo in quella che era soltanto la sua seconda uscita stagionale dopo un problema fisico che gli ha complicato l’inverno.Due settimane fa, al debutto in questa annata agonistica, si era fermato in semifinale agli Europeidi Apeldoorn, oggi ha dimostrato di essere in crescita di forma e di potersi tranquillamente riprendere il suo posto ai vertici internazionali. Ildei 110 ostacoli, che lo scorso anno fu argento iridato in sala, è uscito bene dai blocchi di partenza (0.145 il tempo di reazione) e fino all’ultima barriera è sembrato in lizza per l’argento, ma poi ha colpito l’ostacolo conclusivo e non è riuscito a completare l’opera.