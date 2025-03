Biccy.it - Lorella Cuccarini fa una gaffe su Asia De Figlio e Alessia Pecchia

Desono due ballerine di Amici di Maria De Filippi che quest’anno hanno ottenuto il pass per il serale e, nonostante siano seguite da due professori diversi,le ha confuse scambiandole l’una per l’altra. Lo ha fatto su Instagram quando ha condiviso con i follower la foto della sua squadra che condivide con Emanuel Lo.Arrivata al momento dei tag ha taggatosopra la faccia diDenon ricordandosi probabilmente che la prima è una ballerina di Alessandra Celentano e non una di Emanuel Lo. Unache ha successivamente corretto, ma che non è sfuggita al popolo del web.avrebbe volutonella sua squadra la capisco pic.twitter.com/3Ee6hwaVyz—(@casiftangeles) March 21, 2025Il profilo diè gestito da sua figlia, Chiara Capitta.