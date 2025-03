Ilrestodelcarlino.it - L’opera ritorna in provincia e il teatro Fanin di San Giovanni accoglie la Tosca

Sanin Persiceto (Bologna), 22 marzo 2025 – Riportarein. È un nobile progetto quello deldi Sanin Persiceto che, dopo 40 anni, torna adre una rappresentazione lirica, la, prodotta dallo stesso. Su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, viene proposta stasera alle 20,30 in versione integrale, con orchestra e completo allestimento scenico dipinto a mano da Francesca Altamore. Si riparte, dunque, da Giacomo Puccini, seguendo la lunga scia di celebrazioni del centenario. «Una scelta più che insidiosa in unin cui se n’è persa tradizione da decenni», confessa Virginia Magni, direttrice artistica del, che ha però deciso di scommettere su «poesia e bellezza. Abbiamo dapprima deciso di restaurare il golfo mistico per ospitare l’orchestra e di produrre poi un’opera che arrivasse a tutti, per una sincera emozione».