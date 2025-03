Ilnapolista.it - Lookman sogna di essere ingaggiato dal Barcellona, vuole andar via da Bergamo (Mundo Deportivo)

Leggi su Ilnapolista.it

Ademolaè entrato a far parte di quel giro di calciatori che potrebbero accasarsi letteralmente con qualsiasi squadra importante d’Europa. Il nigeriano è ora in rottura totale con l’Atalanta dopo ciò che è successo con Gasperini, nonché dopo l’estate scorsa in cui gli fu impedito di accasarsi con il Psg (che ora ha preso Kvaratskhelia e non si interesserà ad un ulteriore esterno). Potrebbero approfittarne anche diversi club in Italia, ma pare che – secondo i catalani de Il– il sogno dell’ala sinistra sia propriodai blaugrana.Ilcerca un esterno e si interessa a)Scrive così il quotidiano catalano:“Ademola(27 anni) è uno degli esterni più alla moda del calcio mondiale. E non è che sia una priorità per la dirigenza sportiva del, ??malasciare l’Atalanta e il suo sogno più grande sarebbe che ilvolesse ingaggiarlo, secondo