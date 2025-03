Lapresse.it - Londra, aeroporto Heathrow torna completamente operativo dopo l’incendio

tol’di, colpito ieri, venerdì, da un blackout a causa di un incendio in una vicina sottostazione elettrica. Lo comunica lo stesso scalo londinese sui suoi social, chiedendo scusa ai passeggeri per i disagi e comunque precisando: “Se devi partire oggi, ti consigliamo di contattare comunque la tua compagnia aerea per le ultime informazioni sul volo prima di dirigerti all’”.Flights have resumed at, and we are open and fully operational. Teams across the airport continue to do everything they can to support passengers impacted by yesterday’s outage at an off-airport power substation. (1/2) pic.twitter.com/L41uKpXTjr—Airport (@Airport) March 22, 2025Ancora disagi nei prossimi giorni aLe compagnie aeree hanno comunque avvertito che i disagi derivanti dal blackout e dalle conseguenti cancellazioni di voli potrebbero durare ancora per giorni.