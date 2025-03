Lapresse.it - Londra, aeroporto di Heathrow riprende l’attività

Sono ripresi i voli all’didopo l’interruzione di 24 ore causata da un grave incendio verificatosi nella serata di giovedì in una vicina sottostazione elettrica.Con qualche lieve ritardo i voli del mattino sono decollati, anche se vi sono state ancora alcune cancellazioni. “Se devi partire oggi, ti consigliamo di contattare comunque la tua compagnia aerea per le ultime informazioni sul volo prima di dirigerti all’”, ha scritto lo scalo londinese sul suo profilo X chiedendo scusa per il disagio arrecato ai passeggeri nelle scorse ore.Oltre 1.400 i voli che sono stati cancellati, si stima che siano 300 mila i passeggeri rimasti a terra per lo stop.