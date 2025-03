Ilgiorno.it - Lombardia e monoclonale anti bronchiolite per i neonati, Burioni: “Adesione dei genitori molto vicina al 100%. Grandissimo successo”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 23 marzo 2015 – Roberto, professore di Virologia e Microbiologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha dedicato un post sul suo seguitissimo profilo social alla campagna dellacon monoclonali contro il Virus respiratorio sinciziale, che può rivelarsi un grave pericolo per i, in particolare nei primissimi mesi di vita. "Inè stato reso disponibile gratuitamente a partire dallo scorso autunno (con decisionesaggia e lungimirante: complimenti alla Regione) il Nirsevimab, uncorpo(non un vaccino) che, somministrato ai, li protegge dall'infezione da Virus respiratorio sinciziale, pericolosissima nei primi mesi di vita. Mi è stato detto in via informale che la campagna ha avuto, con unadeial".