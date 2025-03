Ilfattoquotidiano.it - L’omaggio del centrosinistra a Ventotene: mazzo di fiori sulla tomba di Spinelli. “Grazie a persone come lui siamo persone libere”

Undicon i colori dell’Europa, blu e giallo,di Altiero. Il Manifesto di– finito nel mirino della presidente del Consiglio Giorgia Meloni – improvvisamente e per un paradosso sembra riprendere tono e vigore più di ottant’anni dopo la sua stesura. Il, a pochi giorni dalle parole pronunciate dalla premier alla Camera, si è presentato proprio sull’isola al largo delle coste laziali per rendere omaggio a, nel luogo in cui è sepolto. Un’iniziativa promossa dal Pd alla quale hanno aderito anche Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva, +Europa. Tra i presenti il capodelegazione in Ue Nicola Zingaretti. “Noiqua per i giornalisti italiani e la loro libertà, per i magistrati italiani e la loro libertà, per i lavoratori e le lavoratrici italiani, per gli imprenditori italiani – dice –qua per le ragazze e i ragazzi, perché c’è stato un tempo in cui non erano liberi.