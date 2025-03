Lo Zodiaco di Monte Mario | il punto più alto di Roma tra incanto e abbandono

Leggi su Funweek.it

A 140 metri d’altezza, la collina diregala uno dei panorami più emozionanti della Capitale.si apre allo sguardo in tutta la sua grandezza: cupole, tetti, il Tevere che serpeggia lento e maestoso. Un luogo capace di commuovere, di togliere il fiato, e che un tempo ospitava uno dei ristoranti più iconici della città: lo storico.Questo celebre locale, divenuto negli annidi ritrovontico e simbolo di eleganza, oggi è solo un lontano ricordo. Da tempo chiuso, abbandonato, circondato da sterpaglie e incuria, il ristoranteè diventato il simbolo di un potenziale sprecato. Le sue porte sono serrate da una catena arrugginita, come se nessuno avesse più la chiave non solo del lucchetto, ma della memoria e del valore di questo luogo.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a, clicca qui>> Sui muri dell’edificio dismesso campeggiano scritte volgari e graffiti, la terrazza panoramica versa in uno stato di trascuratezza inaccettabile.