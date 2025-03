Dilei.it - Lo splendido Giardino dell’Anima a Villa Rufolo che ha ispirato il Boccaccio

Leggi su Dilei.it

Siamo a Ravello, in provincia di Salerno, dove possiamo visitare la magnifica, in cui si trovano i giardini conosciuti con il nome di, sviluppati su due livelli: le sue mura provano a nascondere cipressi e tigli, che portano fino al chiosco moresco, per poi ammirare un piccolo capolavoro che ha fatto innamorare i grandi del passato come Giovanni. Scopriamo tutto sul, com’è composto e qual è il legame con il Decameron.IldiImpossibile quasi da descrivere a parole, per quanto sia conosciuto e ammirato in tutto il mondo. Questoè antichissimo, infatti la prima fase viene solitamente collocata intorno al XIII secolo, l’epoca in cui è stata realizzata. Poi veniamo alla fase medievale, dove rimangono tutt’oggi ferme e impresse nella nostra storia le testimonianze di Giovanni, descritte nella prima giornata del Decameron.